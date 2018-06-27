國際財經

石油出口國組織(OPEC)最大產油國沙地阿拉伯，據報計劃下月起大幅增加油產至每日1080萬桶，有機會刷新歷來最大產出規模。

外電報道，沙地產出料提升至每日1080萬桶，超越2016年11月，即減產協議前創下的1072萬桶紀錄新高水平。

市場預計，沙地下月日均產量介乎1060萬至1100萬桶，上限較5月產出大增近一成。

OPEC與俄羅斯及其他非油組產油國在剛過去的周末達成協議，同意從7月起增產約每日100萬桶，以應對近期原油價格上漲。