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今日 09:45 國際財經

候任英央行委員:太快收緊貨幣政策有風險

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英倫銀行貨幣政策委員會候任委員哈斯克爾(John Haskel)表示，認同英倫銀行指可能需要上調利率的觀點，但同時指出太快收緊貨幣政策有風險。

將於9月接替麥卡佛蒂(Ian McCafferty)的經濟學教授哈斯克爾指出，現在就利率途徑發表觀點還不成熟，因仍未能夠取得央行的分析，強調現時只能說鑑於目前的形勢和經濟數據，贊成這個大方向。

另外，哈斯克爾認為，勞工市場目前的閒置產能可能較估計多，又指雖然就業人數高，但工時太少或者不穩定，使工資不能如央行預期般上升。

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