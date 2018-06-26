國際財經

【新股追蹤】3新股今登場 杉杉暗盤炒高16%

三隻新股周三掛牌，資料顯示，杉杉品牌(01749)暗盤收報4.39元，較招股價升16.14%，曾高見4.5元。怡園酒業(08146)收報0.4元，升14.29%。欣融國際(01587)收報0.71元，跌5.33%。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報28965點，升20點，較昨日恒指收市高水84點

￭ 小米(01810)周二第二日招股，孖展認購反應仍冷淡，有券商「抽飛」

￭ 找鋼網擬以「同股不同權」架構，在香港主板上市

￭ 勒泰商業地產(00112)按每股4元配售新股，淨集2.68億元

￭ 華廈置業(00278)全年盈利按年增2.35倍，派末期息11仙，特別息12仙

￭ 大眾金融(00626)宣派中期息5仙

￭ 李氏大藥廠(00950)治療乾眼症產品的首例受試者進入II期臨床研究

￭ 香港5月整體出口按年升15.9%，遠高於預期增8.5%

樂視網:不悉FF資金來源與賈躍亭有否關係

樂視網發通告，指留意到有關恒大健康(00708)67億元入股賈躍亭的Faraday Future (FF) 報道，指公司目前無法確認FF的資金來源，與公司關聯方應收款項或賈躍亭未履約的相關承諾借款是否存在直接或間接關係。

美眾院通過法案 嚴限中資購美企

美國眾議院以400票對2票，通過收緊對外來投資的監管法規，主要因應限制中國資金收購美國科技企業。

伊朗利比亞原油供應未明 紐油飆逾3%

美國總統特朗普政府據報向盟友施壓，要求由11月4日起，將入口自伊朗的石油降低到零，加上利比亞原油出口前景未明朗，以及油組增產或難彌補市場供應短缺，刺激紐約油價周二抽升超過3%，收市飆3.6%，5月底以來首次突破每桶70美元關口，布蘭特期油升2.1%。

道指收市彈30點 高息幣拆倉

科技和石油股周二造好，道指尾段最多曾反彈131點，但收市僅反彈30點或0.12%，報24283點，仍未能收復上日已經失守的200天移動平均線；標指高收0.22%；納指則進賬0.39%。油股雪佛龍、埃克森美孚都升逾1%，蘋果、亞馬遜、Facebook彈高逾1%，Netflix飆3.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國Case-Shiller全國樓價指數4月按年升6.4%，升幅略低於3月

￭ 美國會議局6月消費者信心指數降至126.4點，較預期差

￭ 紐約8月期金下挫9美元或0.7%，收報每盎斯1259.9美元

￭ 中美貿易衝突升級，高息貨幣利差交易拆倉，帶動美滙指數尾市升0.5%，報94.759，美元兌歐羅和日圓造好

￭ 特朗普發Twitter帖文稱，政府正完成向歐盟進口汽車加徵關稅的研究

￭ 歐盟七月中將公布措施捍衛當地鋼鋁業，或推關稅或配額制度

￭ 歐股收市偏軟，Stoxx 600指數收市報377.25點，微跌不足1點

￭ 亞投行批准黎巴嫩加入，成員增至87個

￭ IMF總幹事拉加德：全球爆發貿易戰的風險令人感沮喪

￭ 香港時間早上4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.5822元，較周一紐約尾市跌409點