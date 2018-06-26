國際財經

通用電氣（GE）、科技和石油股周二造好，助美股收復上日部分失地，但全球貿易關係仍緊張，美股升幅受限制，道指尾段最多曾反彈131點。據報美國要求多國停止從伊朗輸入石油，刺激油價急揚。

道指未能收復200天線

道指高開後早段短暫輕微倒跌，其後維持升勢，尾段高位回順，收市反彈30點或0.12%，報24283點，仍輕微低於上日已經失守的200天移動平均線，油股雪佛龍漲1.26%，是表現最佳成分股，埃克森美孚都升1.13%，蘋果漲1.24%；其它科技股普遍呈強，Netflix飆3.8%，Facebook、Amazon分別彈高1.3%及1.6%，推動納指進賬0.39%；標指則高收0.22%。GE宣布進一步縮減資產後，股價飆7.7%。

歐股廣泛造好，英股升0.37%，但德股跌0.29%。大部分亞股跟隨隔夜美股走勢而顯著低開，但末段反彈，其中日股曾跌至三周半低位，最終平收。

黃金6個月低 油價急飆

由於中美貿易衝突升級，投資者把高息貨幣的利差交易拆倉，帶動美元反彈，美滙指數升0.5%，報94.759，歐羅回軟，尾段報1.1651美元，跌0.45%；美元兌日圓也升0.3%，報110.15日圓。美國加息前景的利淡影響蓋過避險作用，金價跌至6個月新低，紐約8月期金下挫9美元或0.7%，收報每盎斯1259.9美元，是去年12月15日以來最低。

油市周二受多個消息影響，初時因利比亞民兵領袖將重要石油港口控制權交給國營石油公司的對手，可能令出口受到阻擾，刺激油價一度上揚，惟之後有報道稱，沙地阿拉伯打算大幅增產，令油價回落，但到美市初段，有國務院官員指出，美國要求各國油企在11月前把伊朗石油購買量降至零，油價應聲反彈。紐約8月期油一個月以來首度重越70美元水平，收市升3.6%，報每桶70.53美元；布蘭特8月期油升2.1%，報76.31美元。

數據方面，美國Case-Shiller全國樓價指數4月按年升6.4%，升幅略低於3月，但反映樓價仍持續上揚。另外，會議局6月份消費者信心指數從5月的128降至126.4點，較預期為差。