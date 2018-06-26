國際財經

美國稍早否認華府計劃對中國或其他國家實施投資限制，紓緩市場緊張情緒，美股略為回穩，石油及科技股重獲投資者追捧，推動道指中段升逾100點；不過，全球或爆發貿易戰的憂慮仍揮之不去，限制大市升勢。

截至本港時間凌晨1時17分，道指報24358點，升105點或0.44%，蘋果最新漲1.99%，升幅僅次於VISA的2.1%，是兩隻表現最好的成分股；油市憂慮伊朗及利比亞原油出口前景未明朗，紐約期油急飆超過3%，推動油股雪佛龍和埃克森美孚都上揚約1.2%。被剔出道指成分股的通用電氣(GE)，目前股價升8.3%。

標普500指數報2731點，升14點或0.53%；科技股表現佳，納指現時升61點或0.82%，報7593點，網絡電視Netflix及網購巨人亞馬遜，分別漲5.1%及2.1%。

市場仍密切關注美國與歐盟等主要貿易夥伴之間的緊張貿易關係，擔憂可能演變成阻礙全球經濟增長的重大因素；同時，投資者亦注視特朗普政府內部有關國際貿易相關事宜的一些分歧和不確定性。

特朗普在Twitter帖文指出，即將完成針對歐盟汽車關稅的調查。長期以來，歐盟通過貿易壁壘和關稅佔美國的便宜。最終，這一切將要結束，而且不用多久。

ADS Securities公司研究主管Konstantinos Anthis表示，特朗普關於貿易保護主義措施的議程，正在威脅着美國和全球的增長。來自世界各地的經濟學家表示擔心，全球貿易戰可能使美國重新陷入衰退，投資者亦採取防禦性的應對措施。

另一方面，市場亦關心經濟報告與美國聯儲局官員的講話。美國6月消費者信心指數跌至126.4，低過市場預期128，當中現況指數及預期指數均較5月下跌。至於今日發表講話的聯儲局官員包括亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)、達拉斯聯儲行長卡普蘭(Rob Kaplan)等。