國際財經

歐洲股市周二收市偏軟，市場對貿易糾紛的憂慮揮之不去，投資者入市態度審慎。

歐洲Stoxx 600指數收市報377.25點，微跌不足1點，指數仍維持在四月中以來的低位，上日的跌幅達到2%。

對貿易糾紛敏感的德國DAX指數收報12234點，跌0.29%或35點；法國CAC 40指數收報5281點，跌0.05%或2點；英國富時100指數收報7537點，升0.37%或28點；意大利及西班牙主要指數都向好。

自6月12日全球貿易關係陷入緊張以來，MSCI全球指數的總市值已被削走一萬五千億美元。