即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普威脅將對來自歐盟的所有進口汽車徵收20%關稅，同時美國財政部正計劃禁止外資企業收購涉及「重大工業技術」的當地科技公司，令市場憂慮貿易戰升級，周一美股捱沽，道指一度瀉496點，其後跌幅收窄，收報24252點(挫328點)，近兩年來首次跌穿200天移動平均線收市。

科技股遭拋售，Netflix急插6.5%，Alphabet(Google母公司)、Facebook和亞馬遜跌幅介乎2.6%至3.1%，拖累納指及標指分別回落2.09%和1.37%；以小型股為主的羅素2000指數亦不能幸免，下挫1.67%。美股尚未喘定，今年強勢的科技股和小型股能否重展升勢，帶領整體美市扭轉乾坤，備受關注。

外圍市況未嚴重拖累港股，恒指探底後V形反彈，惟仍受制29000點。恒指昨天低開80點後，跌幅逐漸擴大，曾挫456點，見28505點，再創去年12月8日以來新低，隨即大幅反撲，午後一度倒升72點，攀至29034點，可惜最終未能企穩29000點關口，收報28881點，跌79點(0.28%)。主板全日成交額增至1247.72億元，下跌股份比例74%。

從市場寬度看，逾2000隻股份股價高於250天線比率(長線市寬)連跌兩天，繼周一報34.5%，失守今年2月份支持位且創2016年7月以來最低後，昨天進一步跌至33%，只有約三分一股份的股價高於250天線，即過去一年入市者輸多贏少。對上10年，只有2008年、2011年及2015年3次股災時，長線市寬才挫至與目前相若或更低水平。

分析全港上市股份今年表現，亦與長線市寬下行狀況吻合。附【圖】可見，統計港股整體逾2000隻股份(撇除ETF及2018年上市新股)年初迄今變幅，上半年錄得漲幅的個股僅678隻，佔整體約32.1%；相較恒指期內回落3.47%，能夠跑贏恒指的只有888隻，佔整體42.1%，反映首6個月港股的升勢相對集中。

技術分析方面，周一恒指250天線再度不保，昨天無力收復，更下試28500點，走勢明顯轉差，若港股短期未能擺脫貿易戰等消息困擾，勢考驗28200點，一旦失守，將下試27500點至27700點區間，這是2016年初至2018年1月底升浪的38.2%回調支持位，亦是重要的成交密集區底部，並與2016年向上伸延的趨勢線相近，估計「有險可守」。

無論從市寬還是技術角度分析，恒指現水平已非常超賣，14天RSI跌至約30，更與今年2月急瀉時及2016年底低位相去不遠。根據往績，恒指到了相若超賣水平，短期反彈的機會率高達七成，但有兩點須注意：一、深度超賣後反彈時機難測，入市須嚴守止蝕；二、恒指在3萬點附近蟹貨阻力逐漸增加。故此，即使港股能迎來深度超賣後反彈，股民也要小心衡量風險。

信報投資研究部

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