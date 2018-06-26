國際財經

世界大型企業研究會(Conference Board)公布，美國6月消費者信心指數為126.4，低於預期128，5月被上修至128.8，前值為128。

期內，美國消費者現況指數為161.1，5月經修正後為161.2，前值為161.7；消費者預期指數為103.2，5月經修正後為107.2，前值為105.6。

就業難獲得指數為14.9，5月經修正後為15.6，前值為15.8。

消費者一年期通脹率預期為4.9%，5月經修正後為4.9%，前值為5%。