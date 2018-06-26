國際財經

自美國聯儲局於本月中(6月14日)一如市場預期加息四分之一厘並發布鷹派聲明後，美滙指數一度重返95.00上方，最高觸及95.52，而倫敦金則再度進入下跌模式，自6月15日後錄得連續5個交易日下跌，累計下跌近40美元，並於七個交易日內僅錄得一天小幅收漲，雪上加霜的是，周一(6月25日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust 持倉再度減少4.42噸至820.21噸，創去年9月以來最低水平，倫敦金弱勢盡顯。

儘管金價節節敗退，但市場避險情緒正逐漸回歸，上周五(6月22日)美國總統特朗普(Donald Trump)發推文稱將對歐盟進口汽車全部加徵20%的關稅以報復其關稅措施，而歐盟方面亦隨即表示如果特朗普真的對歐盟汽車實行新的關稅政策，那麼歐盟將「別無選擇，只能反擊」，歐盟和美國之間的貿易爭端正逐步升級。不僅如此，周一(6月25日)消息顯示美國財政部正在起草規則，擬禁止中國持股比例在25%以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司，市場憂慮貿易戰將進一步升級，拖累美國股市下挫。

另一方面，美國總統特朗普上周五(6月22日)簽署行政令，把 2008 年延續至今的「涉及北韓(威脅)的國家緊急狀態」延長一年、保持對北韓的經濟制裁。此外，上周日(6月24日)歐盟17個國家的領導人在布魯塞爾召開有關應對難民潮的緊急峰會無果而終，市場憂慮難民問題最終將演變為整個歐洲問題，進而為歐洲帶來極大的經濟負擔，並造成社會分裂，若地緣政治方面的因素持續斷發酵或有望為金價提供支持。

今天倫敦金仍反彈乏力，上升受阻於1267.8美元後持續下跌，目前更進一步跌穿1260美元至1256.2美元，刷新逾六個月以來新低。值得留意的是，儘管上周四英鎊/美元大幅反彈拖累美滙指數連續三個交易日下跌，但目前美滙指數已在94.15附近企穩並展開反彈，令非美元貨幣和商品價格再度面臨沽壓，而且金價仍受制於日線圖的下降通道中波動，若美滙指數維持強勢，金價或有望進一步下探1250美元甚至2017年12月12日低位1236.4美元。投資者應重點關注6月28-29日的歐盟峰會以及周四(6月28日)公布的美國第一季度實際國內生產總值(GDP)，若數據表現良好刺激美滙指數重上95水平，金價或將進一步下挫。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1265-1266美元，我們將沽出倫敦金，下望1251美元，升穿1270.5美元止損。

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