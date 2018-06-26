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滙豐環球投資管理表示，今年上半年金融市場資產價格表現反覆，反映今年投資環境愈見艱難，建議投資者專注多元資產投資策略；下半年則看好環球股票資產，尤其是歐洲、日本、新興市場的股票，以及新興市場的本幣債券。

該行亦認為，新興市場仍處於投資的最佳位置，該市場中多數國家的經濟活動蓬勃，增長趨勢強勁。不過，亦有個別國家未必能抵禦由發達市場而來的外圍衝擊。

展望下半年，該行正密視注視美國經濟過熱的跡象，因通脹帶來的衝擊，有機會令新興市場的股票及固定收益資產表現受壓。滙豐表示，雖然阿根廷、委內瑞拉等較脆弱，但相信只屬個別例子，對於採取戰略性資產配置的中線投資者來說，新興市場仍屬具吸引力的投資領域。

此外，對股票投資者而言，亞洲是一個充滿增長機會的地區，亞洲股市的盈利前景更佳，其估值卻顯著較低。消費依然是亞洲的投資主調，而數碼經濟則成為經濟的主要推動因素。

滙豐環球投資管理亞太股票投資管理董事麥嘉慧表示，在中國及印度數碼經濟的發展至為明顯，且將成未來生產力與競爭力上升的關鍵。

該行又指，中美貿易關係持續緊張，始終是亞洲經濟的陰霾，在亞洲各經濟體中，但凡干涉於中美價值鏈中，增長依賴外部需求或外來融資的國家均較為脆弱。同時，油價一旦大漲，市場重訂通脹預期，亦將為若干新興市場帶來波動。