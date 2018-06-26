國際財經

隔晚美股大跌，其中納指挫2%，道指及標指跌逾1%，因環球貿易戰風險加劇，投資者避險情緒高漲，亞太區股市個別發展。

美國財長努欽強調華府即將公布的一項限制外國投資政策，針對所有意圖盜取美國科技的國家，投資者對此抱持審慎觀望態度。日本股市早段一度觸及3周半低位，其後跌幅收窄，收市輕微靠穩，終止連跌兩日。日經平均指數收報22342點，升3點或0.02%。

南韓股市則偏軟，韓國首爾綜合指數收報2350點，跌6點或0.3%。

澳洲股市亦下滑，澳洲普通股指數收報6292點，跌16點或0.26%。