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今日 10:43 國際財經

道達爾料未來20年天然氣需求遠超原油

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法國油企道達爾(Total)行政總裁普亞納(Patrick Pouyanne)預料，未來20年全球天然氣市場的增長速度，將遠超過原油市場。

普亞納在華盛頓舉辦的世界天然氣大會上表示，預計在未來20年，天然氣的消費量將以每年2%的速度增長，而石油的增長率僅為1%或1.5%。他預料，美國頁岩氣田的低成本生產，以及亞洲特別是中國的強勁需求，將推動全球天然氣需求的增長。

美國能源資訊署(EIA)曾預計，從現在到2050年，全球天然氣需求將以平均每年1.5%的速度增長，而原油需求每年將增長0.7%。

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