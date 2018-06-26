國際財經

厄瓜多爾石油部長Carlos Perez表示，按照石油出口國組織(OPEC)達成的協議，厄瓜多爾將提高原油產量，新增產量將來自之前宣布的提高大型油田產量的計劃。

Perez指，厄瓜多爾已經開始增產，產量可輕鬆達到每日52萬桶，這是該國對OPEC的承諾，又稱可能會在接下來幾周超過該水平。但他未有透露增產規模。

OPEC與俄羅斯及其他非油組產油國在剛過去的周末達成協議，同意從7月起增產約每日100萬桶，以應對近期原油價格上漲。根據官方數據顯示，周末時厄瓜多爾產量為每日51.8萬桶。