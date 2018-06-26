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中美貿易爭執再度升溫，美國盛傳準備限制中國公司投資美國科企。中國據報暗示會採取反擊措施，包括限制美資進入中國市場，拖延審查美國公司併購等。

《華爾街日報》引述消息人士表示，國家主席習近平上周向多名歐美跨國公司高層提及西方有句諺語，「如果別人打你左邊臉頰，你讓他亦打右邊臉頰」，但他強調中國文化則是「你要以牙還牙」。

報道引述中國高級官員指出，習近平決定以絕不妥協退讓的態度應對華盛頓政府，並已定下談判原則，就是不能屈服外部壓力然後自食苦果。消息指出，習近平不僅在應對美國時態度更加堅決，更指示其他官員要趁美方因「美國優先」主張遭抵制之際，向外推廣中國在全球的角色。

報道認為，這令外界對中美能在7月6日正式互徵關稅生效前達成和解，並解除貿易戰威脅的希望破滅。

據悉，雖然能反開徵的關稅有限，但中國仍有不少「招數」可以應付。其中包括拖延對涉及美國企業併購交易的審查、押後發放進入市場的牌照、加強美國在華企業的調查、發動輿論攻勢，促使逾十億消費者不再使用美國產品，甚至任由人民幣對美元滙率下滑。

外電早前引述消息透露，美國總統特朗普最快本周宣布，限制中國企業投資美國科技公司，以及禁止美國向中國輸出額外技術，以阻止北京實現「中國製造2025」計劃中的十大重點發展領域，包括訊息技術、航空裝備以及新能源汽車等。美國財長努欽其後表示，總統特朗普政府即將公布的一項限制外國投資政策，並非只是針對中國，而是針對所有意圖盜取美國科技的國家。