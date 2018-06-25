國際財經

【新股追蹤】指尖悅動今招股 入場費3302元

內地手遊商指尖悅動控股(06860)周二起招股，至周五中午截止，入場費3302.95元。

【新股追蹤】小米首日孖展認購反應冷淡



小米集團(01810)首日招股，孖展認購反應較預期冷淡。綜合多間券商數據顯示，小米首日招股借出約32億元的孖展額，相當於公開發售部分超額認購約0.33倍。

FF:賈躍亭仍擁有絕對營運權

恒大健康(00708)以67.47億元間接收購Smart King的45%股權，成為法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)第一大股東。內地傳媒引述FF相關負責人表示，雖然賈躍亭已經不是FF的第一大股東，但他對公司擁有絕對的營運權。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28751點，跌202點，較昨日恒指收市低水210點

￭ ADR港股比例指數收報28816點，較香港收市下跌145點

￭ 市建局啟德煥然壹居更新價單，部分單位加價約8%，累積加幅達35%

￭ 長實(01113)旗下荃灣海之戀．愛炫美加推4伙，均加價6%起

￭ 長實(01113)據悉向內地一家發展商提供一筆100億元過渡性貸款

￭ 農業銀行(01288)獲中國證監會核准非公開發行最多274.73億股新股

￭ 五龍電動車(00729)以每股0.109元配售新股，淨集資1.04億元

￭ 中資投行華興資本向港交所提交上市申請

￭ 百度正評估發行中國預託證券(CDR)的可能性

￭ 九江銀行(06190)周二起招股，入場費2214.09元

￭ 永盛新材料(03608)獲港交所同意可進行建議分拆滌綸長絲生產業務

￭ 瑞安建業(00983)預期中期股東應佔淨虧損大減約65%

￭ 金衛醫療(00801)預期全年錄得純利約33.63億元

￭ 瀋陽公用發展(00747)主要股東深圳金馬以代價4500萬人民幣，出售1.8億股內資股，佔已發行股份12.25%

美圍堵中企 道指曾瀉496收跌328點



美國總統特朗普日前在Twitter帖文，威脅將對歐盟出口到美國的所有汽車徵收20%關稅，據報亦計劃禁止中資公司投資美國科企及向中國輸出更多技術，令貿易戰惡化，美股科技股領跌，納指一度急挫2.79%，收市仍插水2.09%，Alphabet、Facebook和亞馬遜跌幅介乎2.6%至3.0%，Netflix更加大瀉6.4%；道指曾瀉近500點，收市只跌328點或1.33%，技術上失守200天移動平均線，晶片股英特爾急滑3.4%；標指回落1.37%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月新屋銷售增長6.7%，報68.9萬家，是2017年11月以來最高水平

￭ 美滙指數回吐0.2%，尾段報94.29；避險貨幣日圓升0.2%；歐羅兌美元升0.42%，至1.1705

￭ 紐約8月期金跌0.1%，收報每盎斯1268.90美元

￭ 布蘭特期油跌1.1%，每桶收報74.73美元；紐約期油回吐0.7%

￭ 美國10年期債息跌1.9個基點，至2.877厘，為3周最低

￭ 歐洲股市下滑，德國和英國分別跌2.46%和2.24%，法股則挫1.92%，汽車股表現最差

￭ 中國銀保監數據顯示，5月底銀行業金融機構負債總額按年增6.8%

￭ 在岸人民幣兌美元（CNY）夜市收報6.5381元，較上周五收市跌341點子

努欽：限制外國投資政策非只針對中國



美國財長努欽表示，總統特朗普政府即將公布的一項限制外國投資政策，並非只是針對中國，而是針對所有意圖盜取美國科技的國家。