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今日 05:24 國際財經

貿易戰困擾 美元兌日圓創三周低位

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美國與其他國家的貿易戰憂慮升溫，美元兌日圓曾跌至三周低位。

美元兌日圓低見109.38水平後，跌幅輕微收窄，最新跌0.44%至109.48。

前一天晚上，有報道指美國擬禁止中國持股比例在25%以上的公司，收購涉及重大工業技術的美國公司。美國財長努欽周一表示，有關限制沒有針對中國，是針對偷取美國科技機密的國家。市場憂慮此舉將導致中美兩國貿易戰惡化，資金流向避險貨幣，令到日圓受惠。

ICE美滙指數跌0.28%至94.249。歐羅兌美元最新報1.1708，升0.45%。

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