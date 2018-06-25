國際財經

外電消息指特朗普政府計劃禁止中資公司投資美國科企及向中國輸出更多技術，令貿易戰惡化，美股科技股領跌，納指一度急挫2.79%，道指曾瀉近500點，惟大市收市顯著收窄跌幅。亞歐股表現疲弱。受惠避險需求，日圓升至3周高，美國10年期債息跌至3周低。美元靠穩，金價偏軟。油組增產拖累布蘭特期油下挫，紐約期油則先升後回落。

道指收市失守200天線

道指昨天曾瀉496點，尾段低見24084點，但低位亦有吸納，指數拾級上行，收市只跌328點或1.33%，報24252點，技術上失守200天移動平均線，是近兩年以來首次，亦結束過去501個交易日連續守於200天線以上水平的紀錄，晶片股英特爾急滑3.4%，是表現最差成分股，Caterpillar及波音都跌逾2%；標指收市回落1.37%；納指表現較差，收市插水2.09%，其中Alphabet、Facebook和亞馬遜跌幅介乎2.6%至3.0%，Netflix更加大瀉6.4%。

歐洲方面，德股和英股分別大跌2.46%及2.24%，法股則挫1.92%。汽車股為表現最差板塊，因美國總統特朗普上周揚言要向歐盟進口車加徵20%關稅。亞股廣泛下跌，日股受日圓強勁所累低收0.8%。

日圓三周高 歐羅反彈

避險貨幣日圓升0.2%，至每美元109.79日圓，為三周最強，也是四星期以來最大漲幅。而風險胃納下降拖累美元，美滙指數回吐0.2%，尾段報94.29。歐羅兌美元升0.42%，至1.1705美元。美國10年期債息跌1.9個基點，至2.877厘，為3周最低。金價則受壓，紐約8月期金跌0.1%，收報每盎斯1268.90美元。

油組（OPEC）與俄羅斯為首的非油組國家周六達成協議，下半年將每天增產100萬桶後，布蘭特期油跌1.1%，每桶收報74.73美元。紐約期油早段上升，因加拿大一個油砂設施供應中斷，預料北美原油供應7月起將每天減少36萬桶，但收市仍回吐0.7%，報68.08美元。

數據方面，美國5月新屋銷售增長6.7%，報68.9萬家，是2017年11月以來最高水平。