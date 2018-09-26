即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指昨天開市首5分鐘衝高至29403點即反覆回落，市況與上次人民銀行於4月17日宣布降準後相似，市場利好反應稍縱即逝。恒指昨一度跌至今年新低28895點，收報28961點，下挫377點(1.29%)，並再次失守俗稱牛熊分界線的250天平均線。內地上證指數也高開低走，收市跌1.05%，為兩年來最弱。

今年較強勢的納指和羅素2000指數上周尾段已後勁不繼，連續兩天調整，難道將如上周五本欄所言，市況猶如2015年A股「大時代」散場後，美股只能多撐一會，最終仍逃不出熊市魔爪？如果往後「強美滙」效應放大，新興市場股滙頹勢惡化，科企與小型股年初迄今的強勁走勢將備受考驗。

美滙指數4月17日開展升勢以來，環球多種股指及資產價格已先後發出「死亡交叉」訊號，即50天線跌破200天線，包括滬深300指數(4月27日)、紐約期銅(5月7日)、比特幣和摩根大通新興市場貨幣指數(5月11日)、紐元兌美元(5月24日)、MSCI新興市場指數(6月5日)及歐羅兌美元(6月7日)等。

在美滙急漲之前，德國DAX指數50天線早於今年3月19日便跌穿200天線，上證指數和澳元兌美元亦分別於4月4日及4月9日出現這個技術上的利淡訊號。

此外，國際油價2月中開始節節上升之際(紐約期油去年10月底呈「黃金交叉」)，與油價息息相關的加元卻反而下滑，加元兌美元在3月底已看到「死亡交叉」。

上周五倫敦現貨金價50天線亦失守200天線，附【表】統計顯示，2008年起金價發出「死亡交叉」訊號後50個交易日，有6次錄得跌幅，下挫比例高達85.7%(7次當中跌了6次)，平均回落5.39%，中位數為-5.55%。今次金價能否扭轉「死亡交叉」後普遍向淡的局面，很大程度要視乎美元走勢。

美滙指數剛於6月7日呈現「黃金交叉」，迄今12個交易日50天線持續高於200天線，現處93.5至95區間整固，新一輪升勢尚未發動，其他資產價格已醞釀調整；由期貨期權的倉位變化可見，聯儲局、歐洲、日本等重要央行議息後，投資者逐漸加大美元好倉的注碼(詳見今天B6版【期貨大戶手影】)，若美滙指數再度轉強，2013年的「緊縮恐慌」(taper tantrum)幽靈很可能重現，屆時環球股市及商品價格將面臨衝擊。

港股方面，雖然恒生指數和國企指數尚未見「死亡交叉」，但國指50天線與200天線的距離已經由3月16日的高峰10.2%，縮窄至昨天的0.8%，恒指的兩平均線差距則由2月2日的9.8%降至2%。如果中港股市弱勢持續，國指很快便會出現「死亡交叉」，根據過去10年數據，國指曾有7次「死亡交叉」，之後50個交易日的下跌比率達71%，其中3次的累積跌幅超過5%，投資者宜謹慎控制風險。

信報投資研究部

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