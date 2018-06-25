國際財經

儘管歐洲央行在6月14日的議息會議後一如市場預期維持三大利率不變並明確表示將在今年底前結束QE，但卻下調歐羅區經濟增速預測及表示將維持利率不變至2019年夏季，此鴿派的聲明令歐羅/美元自1.1850附近急挫近300點至1.1560附近，其後歐羅/美元仍維持弱勢整固，更於上周四(6月21日)進一步跌穿5月29日低位1.1509至1.1507，刷新自2017年7月20日以來的近11個月新低。

歐羅/美元跌勢加劇，主要由於美國聯儲局6月議息會議時上調今年加息次數預期(原本預期年內3次加息，現在預期年內4次加息)，但歐洲央行的緊縮步伐卻遲遲不能跟上，兩者鷹鴿分化愈趨明顯。事實上，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)上周在葡萄牙歐洲央行論壇上提到歐羅區經濟繼續保持增長，通脹逐漸重返目標水平，但經濟不確定性仍然存在，目前仍需要大規模貨幣寬鬆政策，歐洲央行將耐心等待第一次加息時機。與此同時，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在上周三(6月20日)稱由於經濟強勁，經濟前景風險均衡，繼續逐步升息的理據仍然強勁，就業市場並不是過度趨緊。

不過，峰迴路轉的是，上周五凌晨(6月22日)歐羅區19個成員國財長結束談判，同意希臘在今年８月第三輪救助計劃到期後退出救助計劃，並將希臘還貸期限延長10年和發放150億歐羅新貸款。希臘債務危機的終結支持了市場信心，帶動歐羅/美元在上周五重返1.1670附近。

展望後市，投資者需要重點關注兩大主題的發展：難民政策與歐美貿易戰。目前德國總理默克爾(Angela Dorothea Merkel)的難民政策在歐盟內部引發爭議，民調顯示約半數的德國民眾希望默克爾辭職；另一方面，歐盟委員會決定在6月22日起對進口自美國28億歐羅產品征收25%的額外關稅，作為歐盟對美國鋼鋁關稅採取的反制措施，而美國總統特朗普(Donald Trump)此前則命令相關部門調查德國汽車進口已決定是否對美國國家安全構成威脅。若難民引致的政治不確定性與歐美貿易戰進一步激化，歐羅/美元或將再度下探重要支持1.1500。

技術分析方面，歐羅/美元兩次跌至1.1507-1.1509區域均大幅反彈，顯示滙價在1.1500附近的買盤強勁。若本周公布的歐羅區經濟數據表現良好(如周五公布的歐羅區消費者物價指數)或美國經濟數據表現疲弱，歐羅/美元或有機會在1.1500區域成功築底並進一步反彈至1.1800區域，但若滙價最終失守1.1500關鍵支持，後市將進一步下探1.1300。

策略方面，我們根據6月14日策略於1.1850建立的歐羅沽盤(下望1.1740，升穿1.1900止損)已於1.740平倉，獲利110點。短期內若歐羅/美元回落至1.1505-1.1510區域，我們將買入歐羅，上望1.1680，跌穿1.1470止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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