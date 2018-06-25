國際財經

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的航天技術公司Blue Origin表示，將於明年開始出售太空旅行乘客票，但未有透露具體收費詳情。

外電報道，Blue Origin又計劃盡快對旗下火箭進行載人測試。這意味該公司或可領先競爭對手SpaceX一步，後者由美國電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)投資。

雖然與SpaceX技術仍存在差距，但未來的載人測試不僅對Blue Origin有重要意義，對於商業化太空飛行，甚至整個太空探索，都是發展的重要里程碑。