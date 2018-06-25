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道富環球市場認為，今年下半年風險資產投資環境充滿挑戰。

道富環球市場北美宏觀策略主管Lee Ferridge表示，儘管2008年以來環球基本因素偏弱，但市場仍然錄得強勁升幅。這種矛盾的現象由全球央行造成，因量化寬鬆政策令市場流動性氾濫，驅使投資者不斷追逐更高風險的資產，但預期這種環境快將告終。

他預期，在今年餘下時間，各國央行將不會向市場增加注資，反而抽走流動資金。該行預期各類資產的波動性將持續加劇，而下半年的投資環境對風險資產具有挑戰性，包括全球股票和整體新興市場等。