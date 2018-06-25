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今日 07:30 國際財經

美共和黨料本周再表決難民法案

美國眾議院預期本周，第二度表決難民法案，但共和黨領袖差不多確定法案不可能得到通過。

上周，保守派的共和黨眾議員把其強硬對待難民的法案，交到眾議院全體會議，結果落敗。其後，共和黨推遲對另一個較溫和難民法案進行表決，尋求達成共識。雖然如此，外電引述消息人士指出，共和黨內部仍未能夠對較溫和法案達成共識。

據悉，共和黨領袖仍決定把法案付諸表決，原因是希望各派在法案被否決後，再尋求收窄黨內分歧。

美國總統特朗普對於難民問題仍持強硬立場，重申只有強硬立場，才可讓共和黨在11月中期選舉獲得支持。

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