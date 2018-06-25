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今日 07:23 國際財經

GE傳售工業引擎業務 涉資234億

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《華爾街日報》引述消息人士稱，通用電氣(GE)快將達成協議，以逾30億美元(234億港元)的作價，出售大型工業引擎生產業務予私募基金Advent。

消息人士指出，雙方最快周一公布有關消息。Advent是擊敗包括Cummins及其他競標者，取得有關業務。

有關協議預期是GE行政總裁John Flannery重整業務的其中一部份。後者因應GE多年來的欠佳表現，早前公布要整頓業務，包括明年底出售價值200億美元的資產。該公司上月已訂立複雜的協議，出售列車生產業務，涉及金額為110億美元。

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