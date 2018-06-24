國際財經

投資專家指出，一直被視為防守性強但股價表現平平的美國電訊業股份，9月勢必出現翻天巨變，可能備受股民看重，成為明日之星。

標準普爾電訊分項指數(SPLRCL)，將於9月易名為通訊分項指數，而且包括Facebook、Netflix與Alphabet在內的19間標普500指數成分股，在重新屆定(GICS)後，將分別由消費分項與科技分項，轉為納入該分項指數內。被稱為科技巨擘(FANG)的四大科技公司，只有亞馬遜留在消費分項。

同時，經過法庭裁決後，AT&T完成收購時代華納，勢必掀動其他電訊巨擘收購潮，Cresset Wealth Advisors投資總監Jack Ablin表示，此舉勢必令到電訊商業務性質有明顯轉變，通訊業將成為備受觸目的類別，與以往收息平穩表現大相逕庭。

GICS是分析員看重的變化焦點。富國銀行旗下State Street Global Advisors，上周便推出通訊業精選SPDR基金(Communication Services Select Sector SPDR Fund)，可能成為反映業界表現的指標。

湯森路透資料顯示，通訊業界將吸引投資者，他們的股價可能會升至預期市盈率的19倍水平，是目前的一倍；通訊業在2018年末季的盈利增幅預期達23%，較目前的12%高。

過去五年，電訊業的平均年度回報只有16%(連股息)，但瑞信策略師Patrick Palfrey預期，通訊業未來五年的總平均回報將有110%，高於標普500指數的85%。

Wedbush Securities股票交易部董事總經理Michael James表示，雖然購併傳聞已部分反映在股份方面，但投資者對通訊股的興趣剛開始，成為推動股價長線上升的主要力量。