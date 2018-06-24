訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:28 國際財經

美國電訊業將現巨變 專家料成明日之星

放大圖片

投資專家指出，一直被視為防守性強但股價表現平平的美國電訊業股份，9月勢必出現翻天巨變，可能備受股民看重，成為明日之星。

標準普爾電訊分項指數(SPLRCL)，將於9月易名為通訊分項指數，而且包括Facebook、Netflix與Alphabet在內的19間標普500指數成分股，在重新屆定(GICS)後，將分別由消費分項與科技分項，轉為納入該分項指數內。被稱為科技巨擘(FANG)的四大科技公司，只有亞馬遜留在消費分項。

同時，經過法庭裁決後，AT&T完成收購時代華納，勢必掀動其他電訊巨擘收購潮，Cresset Wealth Advisors投資總監Jack Ablin表示，此舉勢必令到電訊商業務性質有明顯轉變，通訊業將成為備受觸目的類別，與以往收息平穩表現大相逕庭。

GICS是分析員看重的變化焦點。富國銀行旗下State Street Global Advisors，上周便推出通訊業精選SPDR基金(Communication Services Select Sector SPDR Fund)，可能成為反映業界表現的指標。

湯森路透資料顯示，通訊業界將吸引投資者，他們的股價可能會升至預期市盈率的19倍水平，是目前的一倍；通訊業在2018年末季的盈利增幅預期達23%，較目前的12%高。

過去五年，電訊業的平均年度回報只有16%(連股息)，但瑞信策略師Patrick Palfrey預期，通訊業未來五年的總平均回報將有110%，高於標普500指數的85%。

Wedbush Securities股票交易部董事總經理Michael James表示，雖然購併傳聞已部分反映在股份方面，但投資者對通訊股的興趣剛開始，成為推動股價長線上升的主要力量。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。