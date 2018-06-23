國際財經

歐羅區財長與希臘針對償債條件達成新協議，前者同意向希臘提供新一輪貸款及延長舊有債項的還款期。希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)表示，國家將展開新一頁，但不意味將放棄所需要的實施財政平衡和結構性改革政策，而是意味着可以拋棄救助協議強加於希臘嚴苛緊縮的荊棘之路。

齊普拉斯與總統帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)會面時表示，會繼續推進國家改革，走出債務危機，重拾經濟信心。

齊普拉斯稱，希臘愈來愈接近恢復為一個正常的國家，歐羅集團對希臘債務的決定是歷史性的，並超出市場預期。他又稱，政府為之奮鬥多年的經濟主權終於實現，從現在起要努力實現一系列財政目標。

齊普拉斯在2015年1月首次當選希臘總理時，曾許下諾言指希臘債務危機終結前不會繫上領帶。他周五終於開心地繫上了一條酒紅色的領帶，稱至少這一天允許自己這樣激動興奮，而明日(23日)國家將重拾信心、重振力量，希臘終於變回一個正常國家，在政治上和財政上重獲獨立。

歐羅區財長會議主席Mario Centeno早前表示，歐羅區財長就希臘債務減免方案達成協議，並同意向希臘再撥款150億歐羅，作為現有對希臘的860億歐羅救助計劃一部分。