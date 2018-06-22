國際財經

比特幣跌穿6000美元

Bitfinex數據顯示，比特幣周五價格跌超過10%，低位曾見5927美元，是2017年11月13日以來，首次跌破6000美元心理關口。CME比特幣期貨BTC 8月合約收市跌550美元或逾8%，報6180美元，創收市紀錄新低。

特朗普威脅對歐盟進口車徵收20%關稅

美國總統特朗普在社交媒體上發文，警告將對歐盟進口汽車徵收20%的關稅。

紐油收漲4.6% 道指彈高119點

油組會議後同意7月開始每天增產100萬桶，增產量不及預期，紐約期油飆逾4%，加上部分美國官員據報試圖重啟中美貿易談判，道指早段最多曾飆201點，收市漲119點，終止「八連跌」；標指升0.19%；但納指回吐0.26%。油股埃克森美孚和雪佛龍上揚2.0%或以上，金融股美國運通和VISA都升約0.6%，亞馬遜則跌0.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為54.6，低於預期，為7個月低位

￭ 特斯拉(Tesla)售後業務利潤大幅萎縮遭證券商質疑，股價收市急插3.99%

￭ 路透引述美方消息稱，中興通訊(00763)數日內或向美國政府繳付4億美元

￭ 歐洲Stoxx 600指數收升1.09%；英法股市分別漲1.67%和1.34%

￭ 加拿大5月消費物價指數按年升2.2%，較預期的2.6%升幅低

￭ 日本金融廳下令6家加密貨幣交易所改善營運，並呼籲所有交易所加強反洗錢

￭ 離岸人民幣（CNH）兌美元香港凌晨4時59分報6.5106元，較周四紐約尾盤跌98點

二手樓價指數破頂 新界區領漲

樓價升勢熾熱，CCL八大指數8周以來再次齊升；其中，反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數(CCL)更創出歷史新高。中原地產研究部表示，近期新界兩區樓價表現持續突出，帶領大市展開新一輪升浪。

黃遠輝承認公屋落成量短期無法達長策目標一半

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，2018/19年度提供共3.48萬個可供編配公屋單位，數量較估算少。他亦承認，在2019/20、2020/21及2021/22年度，平均每年可提供約1.5萬個公屋單位，未能達到長遠房屋策略每年提供2萬個公屋單位的目標。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報29397，升62點，較昨日恒指收市高水58點

￭ 海航基礎(600515.SH)擬作價103.81億元人民幣，收購持有香港國際建投(00687)74.66%股權的資產

￭ 中國燃氣(00384)全年盈利按年增46.95%，派末期息27仙

￭ 彭博：美團點評昨日已向港交所（00388）遞交IPO上市申請

￭ 佳兆業集團(01638)已遞交分拆佳兆業物業在主板獨立上市申請表

￭ 中國置業投資(00736)預期年度進一步錄得一項虧損約3.72億元

￭ 蘇寧易購全資子公司蘇寧商管與恒大地產組合營，註冊資本200億元人民幣，拓蘇寧易購廣場

￭ 中通服(00552)與中電信集團及中電信(00728)共同設立財務公司，註冊資本50億元人民幣

￭ 力寶(00226)預期全年盈利按年減少不少於60%，力寶華潤(00156)預期全年虧損可能不少於1億元

￭ 香港華人(00655)預期全年股東應佔溢利不少於3億元