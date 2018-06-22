國際財經

石油出口國組織（OPEC）周五舉行成員國會議，同意7月開始每天增產100萬桶，紐約期油飆逾4%，市場氣氛明顯改善，加上有報道稱部分美國官員試圖重啟中美貿易談判，緩和了投資者的憂慮，歐美股市普遍上升，道指早段最多曾飆201點。另外，美元走低，帶動歐羅上揚，金價亦受惠微升。

日多百萬桶 道指曾飆201點

道指全日保持在上升區間，收市回順仍漲119點或0.49%，報24580點，終止過去八個交易日連續低收局面。陶氏杜邦抽升2.6%，是升幅最大成分股，油股埃克森美孚和雪佛龍分別上揚2.1%及2.0%；金融股美國運通和VISA都升約0.6%，不過，高盛和摩根大通分別回落0.4%及1.6%。標指收升0.19%，能源股為主的交易所買賣基金SPDR ETF急飆2.1%。惟納指因科技股轉弱而反覆向下，收市回吐0.26%，報7692點。亞馬遜跌0.8%；特斯拉售後業務利潤萎縮遭市場質疑，股價急挫近4%。本周累計，道指下滑2%，標指回落0.9%，納指下跌0.7%。歐洲股市方面，英股漲1.67%；法股亦升1.34%；德股則受汽車股拖累，僅漲0.54%。

油組會後聲明並沒有提到增產數字，但包括沙地阿拉伯石油部長法利赫（Khalid al Falih）在內的多名與會者均證實成員國同意增加100萬桶，稍後與俄羅斯為首的非油組國家開會時有望敲定最終協議，不過阻力仍在，因為俄羅斯明言希望增產150萬桶。

據稱法利赫會前曾與伊朗能源部長贊加內（Bijan Zanganeh）會面，成功說服對方同意增產。紐約8月期油升4.6%，每桶收報68.58美元；布蘭特8月期油升3.4%，報75.55美元。有分析員指出，實際增幅應該只有60萬桶左右，不會有100萬桶那麼多，因為部分成員國已經用盡全部產能。

美元兌加拿大創一年新高

美股收市後約半小時，歐羅升0.48%，兌美元報1.166。美元相對疲弱，ICE美滙指數跌0.36%，報94.52，美元兌加拿大元則升至一年高位。紐約8月期金上揚20美仙，收報每盎斯1270.7美元。

數據方面，Markit公布的初步數字顯示，美國6月製造業採購經理指數（PMI）從56.5跌至54.6，是7個月來最低；服務業PMI則從56.8跌至56.5的兩個月低位。