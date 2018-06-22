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今日 02:30 國際財經

石油金融股帶動 道指尾段漲逾200點

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華爾街股市在石油及金融股帶動下造好，周五尾段道指一度反彈逾200點，有望終止「八連跌」局面。

截至本港時間凌晨約2時04分，道指報24660點，升198點或0.81%，稍早時曾攀至24663點，升幅為201點，若道指收市維持造好，將避免出現連跌九個交易日、創1978年以來最長連升日數的紀錄；油股雪佛龍抽高2.5%，暫時是升幅最大成分股，埃克森美孚漲2.3%；金融股普遍向上，美國運通及VISA都升約0.7%，高盛上揚0.2%，但摩根大通回落0.6%。

美國聯邦儲備理事會公布年度壓力測試結果顯示，接受測試的35家美國大型銀行，全部通過壓力測試，意味即使全球經濟出現嚴重衰退，銀行仍有充足的資金。消息刺激銀行股普遍向上。

標普500指數最新報2763點，升14點或0.51%，11個板塊有9個上揚，其中表現最強的能源板塊急飆2.9%，主要受惠油價大幅反彈，紐約8月期油暫時抽高4.84%，報每桶68.71美元。

石油出口國組織(OPEC)在維也納召開的會議結束後發表公報指出，原油市場情況有所改善，成員國將盡力達成100%減產執行率，油組不會以某一個油價為目標，亦沒有實際增產數字。公報帶動油價反彈。

納指報7715點，升2點或0.03%，早段一度回落至7679點，跌幅達0.43%。

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