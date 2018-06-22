國際財經

歐洲股市周五收市造好。主要受惠經濟數據顯示區內商業活動趨活躍，以及希臘債務前景轉佳，油價上升亦推動油股向上。

歐洲Stoxx 600指數收市報385.01點，升1.09%，但本周累計仍錄得1.1%跌幅。

英國富時100指數收報7682點，攀升1.67%或125點；德國DAX指數收報12579點，反彈0.54%或67點；法國CAC 40指數收報5387點，升1.34%或71點；意大利富時MIB指數收報21888點，上揚0.99%或215點；西班牙IBEX 35指數收報9792點，漲0.93%或90點。

較早時，歐羅區財長就希臘債務減免方案達成協議，並同意向希臘再撥款150億歐羅，作為現有對希臘860億歐羅救助計劃的一部分。

經濟數據方面，德國及法國6月服務業數據表現勝預期，但IHS Markit公布的採購經理指數(PMI)顯示，兩國製造業增長放緩，主要受中國與美國爆發貿易戰、導致歐羅區訂單偏審慎。

石油出口國組織(OPEC)在維也納召開的會議結束後發表公報指出，原油市場情況有所改善，成員國將盡力達成100%減產執行率，油組不會以某一個油價為目標，亦沒有實際增產數字。公報帶動油價大幅反彈，從而令石油股造好，殼牌(Royal Dutch Shell)及英國石油(BP)分別漲3.5% 及3.1%。