國際財經

油組據報達成增產協議，刺激紐約原油期貨急漲逾3%，美股早段上升，道指漲逾百點。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報24596點，升134點或0.55%；標普500指數報2760點，升11點或0.4%；納指報7707點，跌5點或0.07%。

數據方面，美國稍後將公布6月製造業PMI初值，預料由56.4降至56.1。

油價持續上揚，紐約原油期貨現時每桶報67.66美元，升2.12美元或3.23%；倫敦布蘭特期油報75.12美元，升2.07美元或2.83%。