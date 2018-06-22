國際財經

為期兩天的石油輸出國組織(OPEC)維也納會議於周五(6月22日)正式召開，本次會議將就增產的問題做出討論。儘管俄羅斯以及沙特等多數產油國均已表達同意增產，但周四(6月21日)伊朗石油部長贊加內(Bijan Zanganeh)一改此前允許適度增產的立場，稱OPEC無法達成協議，OPEC內部成員國存在分歧令本周紐約期油大幅波動，目前維持在66美元附近整固。而加元受累於貿易戰的風險而持續走弱，周四美元/加元一度攀升至1.3334，刷新自2017年6月22日以來的一年新高，並錄得連續6個交易日上漲。

事實上，隨著石油輸出國組織(OPEC)維也納會議召開，OPEC成員國是否增產成為短期內影響美元/加元的重要因素。值得一提的是，OPEC自2016年12月簽署減產協議以來該協議的有效時間被多次延長，並於2018年初決定延長至2018年末，而減產措施亦一度推動油價上升至逾三年半的高點。不過，隨着市場需求的不斷上升，原油消費國開始呼籲提高原油的產量，美國總統特朗普(Donald Trump)亦指責OPEC人為抬高油價以及伊朗受美國制裁後造成的產量空缺，一眾因素令原油增產基本已成定局。不過，相對於沙特、俄羅斯而言，伊朗、伊拉克、利比亞和阿爾及利亞等國難以提高原油產量，無法增產的國家恐將難以容忍其他產油國增產而導致自身利益受損，因而OPEC的內部分歧或會令此次會議不歡而散，加之全球「貿易戰」憂慮升溫，巨大的不確定性或將令油價維持高位大幅震盪。

此外，隨着加拿大、墨西哥宣布對美國實施報復性關稅措施，北美自由貿易協定(NAFTA)談判恐將變得遙遙無期，而作為美國的貿易夥伴國之一的加拿大經濟亦遭受沖擊。另一方面，近期聯儲局官員的鷹派言論令市場對其年內加息4次預期升溫。就中期而言，美加兩國的貨幣政策差異料將為美元/加元提供進一步上行動力。

技術分析方面，美元/加元連續6日上漲在日線圖形成陡峭的上升通道，走勢上容易遭受空頭攻擊並出現大幅調整(譬如像英鎊/美元在昨晚英倫銀行議息後大幅飆升一樣，若在消息面有任何利好油價或加元的因素將令美元/加元多頭被迫平倉)。投資者應重點關注今晚(6月22日)20:30公布的加拿大5月消費者物價指數(CPI)以及OPEC維也納會議進展，若加拿大CPI表現強勁或油價大幅反彈，美元/加元或可跌穿1.3240/1.3250支持區域並進一步考驗1.3180-1.3200區域甚至1.3100水平，否則美元/加元仍有機會繼續向上挑戰1.3400水平。

策略方面，短期內待美元/加元回落至1.3180-1.3200區域買入，目標1.3320，跌穿1.3140止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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