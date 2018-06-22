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日本首相安倍晉三據報計劃在7月中旬出訪歐洲和中東之際，順道訪問伊朗，與伊朗總統魯哈尼舉行會談。倘若成事，安倍將成為繼1978年福田糾夫後，時隔約40年再次出訪伊朗的在任首相。

共同社引述消息人士透露，安倍將向魯哈尼傳遞繼續支持伊核協議的立場。報道指出，伊朗蘊藏豐富的石油和天然氣，而日本政府也意在扶持日企進軍伊朗，強化經濟層面的合作。

據悉，安倍計劃在結束對比利時和法國的訪問後前往中東。中東訪問的候選地還包括沙地阿拉伯和埃及，日本政府將於短期作出最終決定。