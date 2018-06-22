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今日 15:50 國際財經

聚焦油組會議 歐股早段向好

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歐盟今日起針對一系列美國產品徵收25%的報復性進口關稅，但白宮部分官員據報爭取在下月6日對華徵收關稅生效前，恢復與中國對話，外界憧憬中美最終能夠和解，環球貿易戰風險略降溫，紓緩市場緊張情緒；另外，投資者關注石油出口國組織(OPEC)召開會議商討增產協議，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7576點，升20點或0.27%；德國DAX指數報12528點，升16點或0.13%；意大利富時MIB指數報21813點，升140點或0.65%。

法國6月製造業採購經理指數(PMI)初值為53.1，跌至16個月低位，且遜於市場預期。法國CAC 40指數報5335點，升19點或0.36%。

道指期貨暫報24562點，升90點。

油價漲逾1%，因OPEC能否就增產達成共識存在着巨大不確定性，其中，厄瓜多爾石油部長稱，產油國在可能的增產問題上存在分歧，加上伊朗要求同時討論美國制裁問題，預計會議將變得艱難。紐約原油期貨現時每桶報66.24美元，升0.7美元或1.07%；倫敦布蘭特期油扭轉昨日挫逾2%的頹勢，現報73.95美元，升0.9美元或1.23%。

歐羅區今日稍後將公布6月製造業PMI初值，市場預期由55.5跌至55。加拿大亦會公布5月消費物價指數(CPI)數據，料按月及按年分別升0.4%及2.6%，前值分別升0.3%及2.2%。至於美國6月製造業PMI初值則料由56.4降至56.1。

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