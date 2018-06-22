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今日 12:58 國際財經

印尼央行行長:印尼盧比跌幅可容忍

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印尼央行行長瓦爾吉約(Perry Warjiyo)表示，相較某些新興市場貨幣的跌勢，印尼盧比今年迄今的貶值幅度可以容忍。

印尼盧比兌美元今年以來已下跌約3.75%。

瓦爾吉約表示，該央行準備應對聯儲局進一步加息，將支撐印尼盧比，同時促進經濟增長。他稱，印尼央行正在滙市及債市進行干預，並將繼續留在市場，以維持穩定。

印尼央行5月兩度調升指標利率，下周三(27日)將一連兩日召開6月會議。瓦爾吉約說，一些預防性措施應能夠協助改善市場對印尼盧比的信心。

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