國際財經

【新股追蹤】中國同輻今日招股 入場4888元

內地放射性藥品產品研究開發商中國同輻(01763)周五起招股，集資最多19.35億元。

蔡伯能逾1.6億購南豐廣場111個車位

市場消息指出，資深投資者蔡伯能購入將軍澳南豐廣場111個車位，作價1.665億元，平均每個車位約150萬元。

莎莎看好下半年表現 擬大灣區設4分店

莎莎(00178)主席郭少明表示，截至本月18日，首季香港同店銷售增長25%，收入增長29.7%，隨着下半年港珠澳大橋及高鐵通車，料帶動內地訪港客，有助推動公司業務。他表示，計劃在大灣區新增4間店舖。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報29103點，較港收市低193點，技術上失守牛熊分界線

￭ 夜期收報29018，跌278點，較昨日恒指收市低水278

￭ 騰訊(00700)間接持約24.9%的同程藝龍，遞交香港上市申請

￭ 兒童英語品牌VIPKID通過D+輪融資5億美元，由現有投資者騰訊(00700)、紅杉資本和雲鋒基金領投

￭ 思捷環球(00330)預期全年經營虧損介乎約21.7億至22.7億元

￭ 中國山東高速金融(00412)全年盈利按年增3.21倍，不派息

￭ 統計處：5月整體消費物價按年升2.1%，較4月的1.9%高

英央行維持利率不變 發減購債新指引

英倫銀行公布維持利率不變，但首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)意外加入少數決策者呼籲加息的陣營，此舉可能提高市場對於近期加息的預期。

道指八連跌低收196 曾挫251點

美國最高法院裁定州政府可強制向網上零售商徵銷售稅，亞馬遜股價應聲下跌，拖累科技股表現，加上市場仍憂慮美國與中國貿易戰，美股全面見紅，道指尾段最多挫251點，收市仍跌196點或0.8%，報24461點，連續第8個交易日下跌；納指跌0.88%；標指則回落0.63%，能源板塊急挫1.9%。亞馬遜最多回落1.8%，收市回吐1.1%；Caterpillar、英特爾、波音滑落2.5%至1.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周初領失業救濟減少3000人，報21.8萬人，少於市場預期

￭ 外界預料油組將達成增產協議，紐約8月期油收市回落0.3%，報每桶65.54美元；布蘭特8月期油低收2.3%

￭ 美國加息預期提速，紐約8月期金收跌0.3%，每盎斯報1270.5美元

￭ 美國明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡里：特朗普減稅長遠效應未明朗

￭ 德國電訊旗下IT公司T-Systems擬裁員一萬人

￭ 德股收挫1.44%，英股、法股分別跌0.93%、1.05%

￭ 英倫銀行釋放「鷹味」，英鎊兌美元尾段升0.53%，報1.3244美元；美滙指數跌0.3%，報94.796；歐羅升0.25%，報1.1606美元；日圓升0.33%，兌美元報109.99