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今日 02:04 國際財經

油組傳快達成增產共識 伊朗有條件支持

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路透引述消息人士稱，石油出口國組織(油組)成員已接近達成全球日產增加100萬桶的共識，而伊朗的反對立場已經軟化。

在周五的油組會議前，沙地阿拉伯與非油組主要產油國俄羅斯，過去數周一直推動增產建議獲通過。俄羅斯希望增加150萬桶日產量。以伊朗為主的少數油組成員，強烈反對增產。不過，該國態度在周三有所軟化。

接近伊朗的消息人士周四指出，該國可能有條件地同意增產，包括增加的產量必須是用作填補其他油組成員減產的空間，以及不能夠由外力推動等。

如果油組成員全體通過增產100萬桶，油組與非油組產油國將按比例分攤上述增幅，沙地可望增產25萬至30萬桶。

另外，伊朗希望在會上討論下半年可能被美國實施禁運的問題，但厄瓜多爾石油部長Carlos Pérez不同意討論政治議題。有關討論也可能影響最終增產幅度。

沙地能源大臣法利赫( Khalid al-Falih)周四繼續表示，如果沒有新供應，全球原油供應在下半年將出現每日180萬桶的缺口，可能導致油價急升，而油組應設法防止此事發生。他促請增產最少100萬桶。

盛傳同樣反對增產的伊拉克能源部長Jabar al-Luaibi表示，各方面都有對話，特別是沙地與伊朗，希望收窄彼此分歧。

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