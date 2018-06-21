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今日 01:58 國際財經

AT&T售資產 套現85億

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美國電話電報(AT&T)變相出售31個美國與海外的數據中心業務與資產予Broofield Infrastructure，套現11億美元(85.8億港元)，所得資金將用於削減債務。

根據公告，AT&T首階段將與Broofield共享上述數據中心物業、資產與服務，然後在未來6至8個月內，待交易完成時，才完全轉讓有關物業、客戶與資產予對方。日後，AT&T會負責銷售相關服務，有需要時將成為有關物業的優先租戶。

AT&T指出，目前持有逾350個數據中心，集團將積極推動物業共享的概念。

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