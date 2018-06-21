國際財經

美國勞工部公布，截至6月16日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少3000人，預期為減至22萬人，為連續第四周下跌。

美國首次申領失業救濟人數已連續第172個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.1萬人，按周減少4000人。

另外，截至6月9日止當周，美國續領失業救濟人數為172.3萬人，按周增加2.2萬人，預期為增至173萬人。