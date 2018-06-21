國際財經

上周四(6月14日)公布的英國5月季調後零售銷售按年增長3.9%，好於預期增長2.4%，創2017年4月以來最快，英國5月核心零售按年增長4.4%，好於預期增長2.5%，創一年半最大增幅。英國數據表現強勁一度推升英鎊/美元升至日內高位1.3446，但美國聯儲局年內加息4次的預期升溫以及市場對英國脫歐前景感到憂慮，英鎊/美元最終輾轉失守1.3300關口至日內低點1.3256。

值得一提的是，周三(6月20日)英國上議院通過了英國首相文翠珊(Theresa May)的脫歐法案，結束了議會圍繞脫歐法案展開的長達數個月的辯論，市場對英國「硬脫歐」憂慮有所降溫。不過，該消息並未刺激英鎊走強，因文翠珊所在的保守黨內部出現分歧，加之議會強硬派脫歐人士令文翠珊面臨下台風險，英國內部無法統一令英國脫歐仍面臨不確定性。

此外，中美貿易關係持續惡化，中美雙方各自出台報復性關稅措施。不僅如此，周三(6月20日)歐盟委員會宣布同意向美國價值28億歐羅(約32億美元)的進口商品徵收25%的報復性關稅，於周五開始實施，並稱這只是歐盟初步的報復性措施，全球化「貿易戰」風險升溫，令英國脫歐前景更加撲朔迷離。

另一方面，周三(6月20日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)稱美國經濟增長強勁，失業率料將降至更低，儘管貨幣政策仍有不確定性，但加息的理由是堅實的，這一態度得到了聯儲局貨幣政策委員會成員的「普遍」支持。聯儲局官員近段時間頻繁的「鷹派」言論亦推動美滙指數進一步攀升至95.30，刷新近一年以來新高，若美滙指數維持強勢，料將限制英鎊/美元反彈動力。

今天英鎊/美元進一步下挫至時段低位1.3101，刷新自2017年11月14日以來逾7個月新低，若短期內滙價仍受制於日線圖下降趨勢線(1.3200附近水平)之下，後市將繼續尋底。今晚英倫銀行將於19:00公布利率決定，儘管市場普遍預期英倫銀行將按兵不動，但若英倫銀行的會後聲明偏向鴿派，將令市場對英倫銀行8月加息的預期進一步降溫。若英鎊/美元短期內跌破1.3100，後市或將進一步下探1.3000整數關口；但若英鎊/美元成功收復1.3180-1.3200區域阻力，則有望反彈挑戰1.3300水平。

策略方面，短期內若英鎊/美元反彈至1.3190-1.3200阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.3060，升穿1.3250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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