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《紐約時報》報道，曾出任紐約市長的億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)計劃今年花費8000萬美元(6.24億港元)，支持民主黨人出戰中期選舉，目的是結束共和黨控制眾議院局面。

擁有彭博資訊的彭博一貫表示，政治態度中立。以往，他視乎候選人的政治立場，曾經分別支持共和與民主兩黨的候選人。今次，他表明支持民主黨，因為共和黨已執掌了國會兩年，顯示該黨沒有能力應對有關情況。他亦表示，在州份的層面，亦會繼續支持部分共和黨人。

彭博促請共和黨領袖，停止支持政府。