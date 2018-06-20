國際財經

美股經過周二急挫後，周三跌勢未有加劇，道指踏入尾段反覆回穩，有望終止「六連跌」，納指則創即市歷史新高，Facebook(fb)股價首次突破200美元。

截至本港時間凌晨約2時，道指報24713點，升13點或0.05%，早段一度反彈104點，高見24804點，不過踏入中段時最多曾挫71點。科技股表現強勢，微軟升1.3%，暫時是表現最佳成分股；英特爾漲1.0%，蘋果都彈0.6%；不是成分股的fb最新急升2.7%，報202.97美元，即市曾創新高，最高升至203.55美元，若收市維持升勢，將是過去一周第三個交易日創收市新高，股份自3月底以來累計急漲超過45%，今年初以來累計則升14%；另一隻科技股Twitter表現更優秀，暫時急飆3.7%，報46.64美元，納指報7801點，升76點或0.99%，即市曾觸及高位7804點。標普500指數則報2773點，升11點或0.41%。

美國聯儲局主席鮑威爾在歐洲央行年度論壇上表示，目前美國經濟表現強勁，就業市場可能進一步增強，而薪資小幅增加顯示就業市場不是過度緊張，故逐步加息的理據很強。

另外，他警告各國央行，不要讓勞工市場過熱情況保持太長時間，以防央行保持較穩定通脹的誠信受損。

經濟數據方面，全美不動產協會(NAR)公布，美國5月二手樓銷售按月下跌0.4%，是連續第二個月下跌，市場原本估計上升1.5%，以年率計為543萬間，少過市場預期的552萬間。

歐洲股市收市溫和反彈，歐洲Stoxx 600指數收市報384.29點，上揚0.28%；以英國和西班牙升幅較大，富時100指數收報7627點，升0.31%；西班牙IBEX 35指數收報9788點，反彈0.34%。