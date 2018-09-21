即巿股評 港股直擊 國際財經

市場憂慮中美貿易戰的不確定性，周二美股大幅低開後，各指數個別發展，以小型股為主的羅素2000指數保持強勢連續第二天破頂。受Netflix和亞馬遜(Amazon)創新高帶動，納斯特指數收復大部分失地，最終僅輕微回落0.28%。標普500指數亦以接近全日高位收市，跌幅收窄至0.4%。道指則相對弱勢，顯著下挫1.15%。

除了貿易戰愈演愈烈，本周金融市場另一焦點是周五(22日)的石油出口國組織(OPEC)會議。處處惹火的美國總統特朗普率先搶風頭，日前批評油組托高油價；誰料伊朗石油部長贊加內(Bijan Zanganeh)毫不畀面，聲言油組並非美國能源部分支，毋須特朗普指點。以口舌之爭為油組會議添加戲劇性，好迎接即將來到的高潮。

油價起伏的最關鍵因素，還須看供應與需求。據國際能源署(IEA)月報對油市供需預測，明年全球石油需求將每天增加140萬桶，第二季前達到每天1億桶的水平。供應方面，預期以美國為主的非油組產油國會由今年每天多產200萬桶原油，放緩至2019年只增產170萬桶；若伊朗及委內瑞拉等國產油量持續下降，油市有機會出現供應短缺。

供不應求當然是支持油組增產的主要理據，但上月下旬俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)談到逐步放寬減產協議的可能性時，國際油價即表演高台插水，及後更乏力反彈，一旦落實增產，恐怕油價要下試俄羅斯總統普京所指的「俄國均衡價」──每桶60美元；惟傳聞阿爾及利亞、伊朗與委內瑞拉等油組成員持反對態度，內部意見分歧，加上國際貿易緊張局勢，或迫使沙地及俄羅斯提出較溫和的增產建議。未來兩天應留意會否再有官員「放風」，以及對油市帶來哪些影響。

港股方面，恒生指數周二最多瀉977點，低見29332點，明顯跌穿今年2月以來徘徊區底部，並逼近250天線。周三早段續承壓，其後隨A股回勇，升幅逐漸擴大，一度反彈476點，見29944點，續受制30000點關，收報29696點，全日上升228點(0.77%)。

值得留意的是，周二港股出現較罕見的「9-1」跌市日(大市有九成或以上股份錄得跌幅)，當天整體約2200隻股份中，僅149隻逆市報捷，下挫股份比例達92%，跌勢甚為廣泛，國企指數成分股更全軍覆沒。可是，誠如今年2月7日本欄所述，「9-1」跌市日並非象徵絕望，對後市更有啟示作用。

今年港股曾於2月6日及9日兩度出現「9-1」跌市日，其後恒指明顯反彈，由2月9日低位29129點，逐步走高至2月27日的31798點，累漲2669點(9.2%)，若大市橫行局面未變，「9-1」跌市日可能正是重展升勢的前奏。附【圖】所見，恒指在250天線(29268點)和年內低位(29129點)已有不俗支持，如能守穩，即使不能保證市況將複製2月份表現，但也可伺機吸納指數權重股。

信報投資研究部

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