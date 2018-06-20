中美貿易戰漸被淡化，美股早段上升。
截至本港時間晚上約9時36分，道指報24756點，升56點或0.23%；標普500指數報2771點，升8點或0.31%；納指報7772點，升47點或0.61%。
數據方面，美國今年首季經常賬赤字1241億美元，預期為赤字1290億美元。截至6月15日當周，美國抵押貸款申請指數上漲5.1%，此前一周下降1.5%。
油價向好，紐約原油期貨現時每桶報66.02美元，升0.95美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報75.47美元，升0.39美元或0.52%。
今日 21:37 國際財經
中美貿易戰漸被淡化，美股早段上升。
截至本港時間晚上約9時36分，道指報24756點，升56點或0.23%；標普500指數報2771點，升8點或0.31%；納指報7772點，升47點或0.61%。
數據方面，美國今年首季經常賬赤字1241億美元，預期為赤字1290億美元。截至6月15日當周，美國抵押貸款申請指數上漲5.1%，此前一周下降1.5%。
油價向好，紐約原油期貨現時每桶報66.02美元，升0.95美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報75.47美元，升0.39美元或0.52%。
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