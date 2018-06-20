國際財經

上周美國聯儲局如期加息25個基點至1.75%-2.00%並令市場對其年內加息4次預期升溫，而歐洲央行以及日本央行卻維持利率不變並發表鴿派聲明，美國與其他發達國家的貨幣政策差異推動美滙指數升至高位94.94，離95.00關口僅一步之遙。此外，上周五(6月15日)美國白宮宣佈對從中國進口的、含重要工業技術的500億美元商品徵收25%的關稅，中美兩大經濟體貿易關係持續惡化觸發投資者對大宗商品需求的擔憂，倫敦金受此拖累自高位1303.1美元大幅下挫近30美元至日內低位1275.5美元，創下近6個月新低。

值得一提的是，上周六(6月16日)中國國務院稅委會迅速宣布對美國出口至中國的695項約500億美元商品加徵關稅，而美國總統特朗普(Donald Trump)則於周一(6月18日)反擊稱將對中國的2000億美元商品徵收10%的關稅，並稱此舉是為了報復中國提高500億美元美國商品關稅。不過，中美貿易戰陰霾並未拖累美匯指數指數走低，反而英鎊和歐羅因為區內政局動蕩的影響持續走弱，為美匯指數帶來支持。商品弱勢及美元強勢拖累倫敦金周二(6月19日)進一步下挫至日內低位1270.5美元，刷新自2017年12月22日以來6個月新低。

今晚(6月20日)四大央行行長——歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)、日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)、澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)及聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將齊聚葡萄牙辛特拉併發表講話。鑒於近段時間以來倫敦金受制於美滙指數強勢而維持跌勢，加之周二(6月19日)歐洲央行行長德拉吉表示仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策，若今晚除美國以外的央行行長再度發表鴿派言論，料將為美滙指數提供進一步上行動力，屆時需小心金價仍有下跌空間。

技術分析方面，鑒於金價跌穿了整固4個月的交易區間1305至1360美元，我們預計倫敦金的中期下跌目標應在1250-1260美元區域。但由於小時圖的相對強弱指標(RSI)和金價走勢出現底背馳，若金價在1268至1270美元區域獲得支持而反彈升穿1275美元，後市或會展開短期技術反彈，上望1285美元甚至1290美元。

策略方面，我們根據6月13日策略於1306美元沽出倫敦金（下望1291美元，升穿1310美元止損），並於1291美元平倉，獲利15美元。短期內若倫敦金反彈至1284-1285美元，我們將沽出倫敦金，下望1261美元，升穿1290美元止損。

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