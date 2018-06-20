國際財經

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)表示，美國貿易保護主義抬頭為經濟前景加添變數，拖累投資氣氛，但該行有信心各國可透過協商解決貿易問題，因此繼續增持可率先受惠於再通脹的能源、材料和金融股。

貝萊德亞洲及環球新興市場股票團隊主管施安祖稱，在經濟及企業盈利強勁增長的支持下，亞洲股票的基本因素維持穩健，但投資情緒卻被未來形勢可能轉差的壓力所拖累，當中美國貿易保護主義抬頭乃短期經濟增長的最明顯威脅，其他風險包括美元強勢及美國利率上升。

他表示，美國對中國以至盟友如墨西哥、加拿大及歐洲等的貿易政策不確定性，已令投資者及企業管理層感到擔憂。如果問題只限於貿易方面，貝萊德有信心各國可透過協商解決分歧，但若然涉及更多方面的問題，例如削弱中國在《中國製造2025》重點項目的競爭力，便有可能對中國及亞洲區經濟造成重大影響。

施安祖續稱，能源和材料板塊的利潤率和利潤接近十年高位，若不是貿易摩擦的因素部分已經得到反映，股價應會更高，故貝萊德繼續增持這些板塊。

他又指，今年主要透過賣出或減持可受惠於政府政策、但未來盈利表現存有風險的高科技股，尤其是互聯網，把中國股票的倉位從增持逐步降至中性水平。

另外，他指出，中國去槓桿化的步伐較預期為快，雖然目前未對經濟構成負面影響，但去槓桿化的滯後影響仍有可能在今年下半年浮現。