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中美貿易緊張態勢加劇，美國總統特朗普威脅可能再向2000億美元中國貨品加徵10%關稅，引發市場憂慮。信安環球投資(香港)投資組合策略基金經理陳廣泰(Binay Chandgothia)指出，如果貿易摩擦進一步升溫，央行或會考慮到經濟增長可能放緩而放緩金融狀況。

陳廣泰表示，如果關稅之事能到此為止，對投資市場不會造成長遠影響。然而，如果擴展到全球貿易貨物，則會增加貿易成本，最終可能導致全球經濟增長下降，並且由於商品、服務和勞動力流動受限而導致效率低下。

他續稱，除了中美關係，北美自由貿易協定(NAFTA)的談判進展對市場同樣重要，如果NAFTA的談判破裂，而中美兩國之間不能像前幾周前般達成共識，可能導致市場持續疲弱。



如果從亞洲股票的角度來看，中港股市是過去12至18個月的大贏家，今次雖然受到關稅和持續的負面消息，引致股市大幅下跌，但並沒有出現恐慌混亂；而且目前中港股票估值不算昂貴，意味股價下跌幅度不會太大，及後會或觸發重新估值。

事實上，在今輪貿易摩擦中，中美雙方都想在談判桌上取得上風，最終可能令事態惡化(此為基本假設情況)，若持續至某個階段，則全球央行(包括美國聯儲局)將會因考慮到新的貿易動態導致經濟增長放緩，而開始放寬全球金融狀況，此將緩解過去12個月中市場感受到的明顯收緊。

整體而言，陳廣泰相信未來市場會比較波動，投資者應該按其承受市場波動的能力和意願作為配置，以達成長期投資目標。