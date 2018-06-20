國際財經

中美貿易關係雖惡化，惟中方表示將做好相關政策儲備，運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，消息紓緩大市緊張情緒，帶動亞太區股市漲逾1%。

日本央行部分決策官員認為適宜放棄達到物價目標的時間表，日本股市扭轉昨天挫逾1%的頹勢，日經平均指數終止連跌兩天，收報22555點，漲276點或1.24%。

南韓股市亦反彈1%，韓國首爾綜合指數收報2363點，漲23點或1.02%。

澳洲股市上揚，澳洲普通股指數收報6274點，漲65點或1.06%。