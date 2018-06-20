國際財經

南韓虛擬貨幣交易所Bithumb遭黑客入侵，約350億韓圜(約2.53億港元)資產被盜。

Bithumb指出，昨日(19日)下午發現異常情況，清點資產後發現約350億韓圜的加密貨幣被盜，平台暫停交易和加密貨幣的存取服務。損失的部分將由該公司賠償，客戶資產已轉移到未接入互聯網的外部存儲設備。

Bithumb相關人士表示，將對服務器進行優化升級，加強數據庫安全防護，確保今後不再發生類似情況。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣最新報6607.9美元，跌1.92%，市值約1130億美元。