訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:36 國際財經

Bithumb遭黑客盜2.5億元加密貨幣

放大圖片

南韓虛擬貨幣交易所Bithumb遭黑客入侵，約350億韓圜(約2.53億港元)資產被盜。

Bithumb指出，昨日(19日)下午發現異常情況，清點資產後發現約350億韓圜的加密貨幣被盜，平台暫停交易和加密貨幣的存取服務。損失的部分將由該公司賠償，客戶資產已轉移到未接入互聯網的外部存儲設備。

Bithumb相關人士表示，將對服務器進行優化升級，加強數據庫安全防護，確保今後不再發生類似情況。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣最新報6607.9美元，跌1.92%，市值約1130億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。