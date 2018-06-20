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今日 11:34 國際財經

必和必拓擬向澳私募基金售智利銅礦

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澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP Billiton)同意將位於智利的Cerro Colorado銅礦，出售予澳洲私募股權基金EMR Capital。

必和必拓表示，同意以2.3億美元(17.94億港元)現金，外加該礦場銅庫存出售後所得收益中的4000萬美元，以及未來根據銅價表現所能支付的最多5000萬美元或有價格來出售該礦場。該筆交易料將在今年第四季完成。

路透引述消息人士曾稱，必和必拓去年初聘用花旗出售這項資產，當時的估值為最多8億美元。

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