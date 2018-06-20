訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:18 國際財經

高盛投放39億協助女性主導企業

高盛宣布，將啟動一項推動女性創業的計劃，涉及金額5億美元(39億港元)。

根據公告，有關投資計劃名為「Launch With GS」，針對由女性創立或擁有的企業，給予該等公司資金，以及協助對方拓展業務。

這是高盛推出的第二個針對女性創業家的計劃；首個稱為「10,000 Women」，是在2008年開始，主要是針對新興國家的女性創業家，包括商業教育與提供資金。

高盛策略主管Stephanie Cohen表示，計劃是適合高盛業務，因為它涵蓋了投資與協助客戶等兩大元素。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。