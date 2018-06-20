高盛宣布，將啟動一項推動女性創業的計劃，涉及金額5億美元(39億港元)。
根據公告，有關投資計劃名為「Launch With GS」，針對由女性創立或擁有的企業，給予該等公司資金，以及協助對方拓展業務。
這是高盛推出的第二個針對女性創業家的計劃；首個稱為「10,000 Women」，是在2008年開始，主要是針對新興國家的女性創業家，包括商業教育與提供資金。
高盛策略主管Stephanie Cohen表示，計劃是適合高盛業務，因為它涵蓋了投資與協助客戶等兩大元素。
今日 09:18 國際財經
高盛宣布，將啟動一項推動女性創業的計劃，涉及金額5億美元(39億港元)。
根據公告，有關投資計劃名為「Launch With GS」，針對由女性創立或擁有的企業，給予該等公司資金，以及協助對方拓展業務。
這是高盛推出的第二個針對女性創業家的計劃；首個稱為「10,000 Women」，是在2008年開始，主要是針對新興國家的女性創業家，包括商業教育與提供資金。
高盛策略主管Stephanie Cohen表示，計劃是適合高盛業務，因為它涵蓋了投資與協助客戶等兩大元素。
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